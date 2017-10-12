Через ремонт вулиці Франка маршрутки № 30, № 53 та № 54 курсуватимуть зі змінами

Від завтра, 12 жовтня, через ремонтні роботи на вул. І. Франка, буде перекрито частину вулиці для проїзду транспорту

Приватний транспорт об’їжджатиме місце ремонтних робіт вулицями Карманського – Ярославенка. Натомість маршрутки № 30, № 53, №54 здійснюватимуть об’їзд вулицею Стуса.

«Оскільки від завтра буде перекрито для руху транспорту вул. І. Франка на ділянці від вул. Карманського до вул. Ярославенка, маршрути № 30, № 53, №54 здійснюватимуть об’їзд по вул. Стуса. А саме, в напрямку від центру: вул. Стуса – вул. Литвиненка – вул. Угорська. В напрямку до центру: вул. Угорська – вул. Карбишева – вул. Стуса», – розповів Ігор Собенко, заступник начальника управління транспорту ЛМР.

Нагадаємо, від завтра, 12 жовтня, з 09.00 і до 20.00 15 листопада буде перекрито рух транспортних засобів на вул. І. Франка (на ділянці від вул. Ярославенка до вул. Карманського), у зв’язку з проведенням дорожньо-ремонтних робіт. Роботи виконує ТзОВ «Львівська дорожня служба».