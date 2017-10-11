Від сьогодні в Україні починають виплату підвищених пенсій

Тож від сьогодні, 11 жовтня, розпочинається процес нарахування та виплат осучаснених пенсій. Про це під час засідання уряду повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Сьогодні набрав чинності закон. Ми розпочинаємо процес виплат вищих пенсій. Вся система готова», – сказав глава уряду.

«Наші кроки передбачають наступне: більше в Україні не буде мінімальної пенсії в 946 грн, мінімальна пенсія виросте до 1452 грн. Менше ніхто отримувати не буде. З цього місяця ми скасували оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів. Ми це відміняємо, люди починають отримувати повну пенсію. А далі – підвищення на понад 200 грн отримають вже цього місяця понад 5,4 млн громадян. Усього ж осучаснення передбачене для понад 9 млн пенсіонерів», – сказав Володимир Гройсман.

«Система сформована таким чином, аби той, хто більше працював – більше й отримував. При цьому ми забрали пенсії з рук політиків, у руки пенсіонерів. Осучаснення пенсій буде щорічним і автоматичним», – додав прем’єр-міністр.

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