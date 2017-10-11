Українка везла з Польщі фармацевтичних препаратів на майже 25 000 гривень

Учора, 10 жовтня, громадянка України легковим автомобілем поверталась з приватної поїздки з Польщі в Україну через митний пост «Рава-Руська». Для руху обрала смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим заявила про відсутність у неї будь-яких товарів, що підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню або належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження.

Під час митного оформлення у митників виникла підозра щодо наявності в автомобілі таких предметів і товарів, тому автівку скерували в місце поглибленого огляду. Там у салоні автомобіля виявили фармацевтичні препарати: таблетки, креми, мазі, сиропи, тощо. Їх вартість становить майже 25 тис. грн, що перевищує неоподатковувані норми ввезення товарів громадянами на митну територію України, встановлені п.1 ст. 374 МКУ.

Так, громадянка України порушила встановлений відповідно до Митного кодексу порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України. Складено протокол. Фармацевтичні препарати вилучено. Справу скерують до суду.