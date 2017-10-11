У Золочеві чоловік побив десятимісячну дитину

У Золочівський відділ поліції 9 жовтня надійшло повідомлення від 41-річної жительки одного із сіл району. Жінка вона виявила на тілі своєї 10-місячної доньки тілесні ушкодження.

У відділі комунікації поліції Львівської області повідомили, що, як попередньо з’ясували поліцейські, до вчинення правопорушення причетний раніше судимий 29-річний уродженець Львова, з яким заявниця познайомилася півроку тому через мережу Інтернет.

У день, коли сталася подія, жінка відлучилася з дому на кілька годин, попросивши свого співмешканця доглянути за немовлям. Невдовзі дитина розплакалася, і чоловік вирішив її «заспокоїти», двічі вдаривши по обличчі.

Жінку разом з дівчинкою госпіталізували. Медики діагностували в немовляти закриту черепно-мозкову травму, забій і стиснення головного мозку.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Вчинення цього злочину карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року

Досудове розслідування триває.