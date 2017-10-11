У п’ятницю стартує ХІ національне свято шоколаду у Львові (програма)

13-15 жовтня у Львові у Палаці мистецтв, що на вул. Коперника, 17, відбудеться національне свято шоколаду

У п’ятницю, 13 жовтня, святкові заходи триватимуть з 14.00 до 20.00, а в суботу та неділю, 14-15 жовтня – з 12.00 до 20.00. Квитки можна придбати на gastroli.ua та в касах Палацу мистецтв.

У програмі фестивалю – найбільший ярмарок шоколадних виробів в Україні. Виробники шоколаду, кондитерські представлять свої роботи, виготовлені спеціально до фестивалю. Також працюватиме Львівський музей шоколаду, де можна буде дізнатись, як створюють шоколад, які основні складники використовують у його виготовленні та чимало цікавих фактів з історії шоколаду.

Фунціонуватиме «Шоколадне місто», де можна побачити чимало цікавого – шоколадний поїзд, який перевозить смачні солодощі, створенні спеціально до свята шоколадні інсталяції – гігантська коробка цукерок, шоколадний млин, ванна з шоколадом і не тільки.

У галереї скульпторів на очах у відвідувачів створюватимуть шоколадні скульптури найрізноманітніших форм та розмірів .

Відбудеться дитяче «Шоколадне Королівство» – програма розважальних заходів для дітей. Тут діятиме казкова кондитерська, де маленькі шоколатьє готуватимуть солодощі, працюватиме шоколадна залізниця. А ще можна буде пограти в шахи та взяти участь у різноманітних майстер-класах.

Програма заходів у дитячому «Шоколадному Королівстві»

13 жовтня

Час роботи фестивалю:

14.00-20.00 – розіграш подарункових сертифікатів, конкурси з дітками, казкова кондитерська, майстер-класи від «Майстерні марципанів», творчі майстерки, екологічно чисті дерев’яні іграшки від «Gallery Коник», акробатичні майстер-класи та виступи від студії «Карамель», творча майстерня від Nravo Kids, креативні майстерки від Baby Club, технічна студія Винахідник, інтерактивні заняття англійською, Helen&Doron, ігровий простір від «Дитячої планети», шоколадний пряник від Майстерні «Юрашки», аквагрим

14.00 – 14.30 – Виступ мистецького центру «Фора»

14.30 – 16.00 – Музична казка від ЦМР «Тempo»

16:00 – 16.30 – Дитяче розважальне шоу від «Ігроленд»

16.30 – 17.30 – Гра «Busy Wheels: Сity Bus», Nravo Kids

17.30 – 18.00 – Виступ мистецького центру «Фора»

18.00 – 19.30 – Читання казки «Шоколадний пряник» від дитячого клубу «Невгамовні читайлики» та майстер-клас з малювання шоколадом від музею Івана Труша

19.00 – 20.00 – Інтерактивний концерт, ЦМР «Тempo», M-dates

19.30 – 20.00 — Акробатичний виступ студії «Карамель»

14 жовтня

12.00 – 20.00 – розіграш подарункових сертифікатів, конкурси з дітками, казкова кондитерська, майстер-класи від «Майстерні марципанів», творчі майстерки, екологічно чисті дерев’яні іграшки від «Gallery Коник», акробатичні майстер-класи та виступи від студії «Карамель», творча майстерня від Nravo Kids, креативні майстерки від Baby Club, технічна студія Винахідник, інтерактивні заняття англійською, Helen&Doron, ігровий простір від «Дитячої планети», шоколадний пряник від Майстерні «Юрашки», аквагрим.

12.00 – 12.45 – Музична казка, ЦМР «Тempo»

12.45- 13.00 – Розіграш квитків на майстер-клас від Майстерні Карамелі

13:00-14:00 – Гра «Busy Wheels: Сity Bus», Nravo Kids

13.00 – 17.00 – Солодкий майстер-клас від Майстерні Карамелі

14:00-15:00 – Наукове шоу професора Ніколя

15.00 – 16.00 –Виступ телевізійного продюсерського центру «Кадрики»

16.00 – 17.30 – «Забави тістечок», вірші для дітей та дорослих, а також веселі розваги від дитячого клубу «Невгамовні читайлики»

17.30 – 18.00 –Акробатичний виступ студії «Карамель»

18:00-18:30 – Дитяче розважальне шоу від «Ігроленд»

18.30-20.00 – Інтерактивний концерт та музичні забавки від ЦМР «Тempo», M-dates

15 жовтня