У Львові застрелився 73-річний чоловік

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, сьогодні, 11 жовтня, до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що близько 15.00 у своїй квартирі в одному з будинків по вулиці Тернопільській у Львові покінчив життя самогубством 73-річнй чоловік.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група.

Попередньо встановлено, що смертельний постріл собі у серце чоловік здійснив з дрібнокаліберного пістолета.

Також поліцейські виявили та вилучили передсмертну записку. Наразі проводять першочергові слідчі дії, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.