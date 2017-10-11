У Львові викрили підпільний завод, на якому виготовляли харчові добавки

Працівники обласного управління захисту економіки Нацполіції, слідчого управління поліції та прокуратури області вилучили 40 тисяч одиниць фальсифікованої продукції, гроші, обладнання для її виготовлення.

Загальна вартість вилученого – понад 2,2 мільйона гривень, – інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Оперативники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції задокументували протиправну діяльність осіб, які налагодили повний цикл виробництва фальсифікованих харчових концентратів. Ураховуючи попит, реалізовували фальсифікат під виглядом продукції відомих іноземних товаровиробників.

Мешканець Львова орендував приміщення колишнього заводу та завіз необхідне устаткування для виробництва концентратів. Зокрема, в підпільному цеху виготовляли порошки до печива, розпушувачі тіста, киселі, ванільний цукор тощо.

Добова потужність виробництва – понад тисяча пачок харчових добавок. На виготовлену продукцію наносили логотипи марок та адреси заводів, на яких дійсно здійснювали виробництва аналогічної продукції.

У подальшому готовий до реалізації фальсифікат розповсюджували через роздрібні й гуртові торговельні мережі Львівської області та західного регіону держави.

У межах кримінального провадження, відкритого слідчим управлінням поліції Львівської області, правоохоронці встановили, що здебільшого попитом продукція користувалась на оптових ринках.

9 жовтня оперативники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції, слідчі обласної поліції за процесуального керівництва прокурати області провели 10 санкціонованих обшуків у приміщенні підпільного міні-заводу, складах, автомобілях та помешканнях фігурантів справи.

Правоохоронці вилучили понад 40 тисяч одиниць контрафактної продукції із незаконним нанесеним товарних знаків, мішки із сировиною, 265 тисяч гривень та 5 тисяч доларів США, обладнання для виготовлення харчових добавок, а також «чорнові» записи. Вартість вилученого понад 2,2 мільйона гривень.

На місці виробництва було 10 осіб, які стежили за технологічним процесом із виготовлення харчових добавок і сухих концентратів.

Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюють джерела постачання сировини для виготовлення контрафакту.