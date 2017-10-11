У Львові відзначать 75-річчя УПА й День захисника України (програма)

14 жовтня у Львові відзначать 75-ту річницю створення Української Повстанської Армії, День Українського козацтва і День захисника України.
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«Місто проводить багато тематичних заходів. Дуже важливо вшанувати пам’ять тих, хто віддав життя за нашу незалежність і тих, хто сьогодні жертвує своїм життя за мир і спокій у нашій країні. Пам’ятаючи їхні подвиги, ми повинні йти далі і підтримувати один одного. Тому запрошуємо всіх долучитись до заходів, які походитимуть в різних локаціях міста, та спільно помолитися за Україну і її захисників», – зазначив Євген Бойко, в.о директора департаменту «Адміністрація міського голови» ЛМР.

Програма відзначення 75-річчя створення УПА та Дня захисника України

Місця проведення: м. Львів – Меморіал невідомому воякові УПА на Марсовому полі (вул. Мечнікова); поля почесних поховань № 67, № 76 Личаківського кладовища; Гарнізонний храм Святих Верховних Апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11); площа навпроти пам’ятника Тарасу Шевченку (просп. Свободи); Львівський національний академічний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької; вул. Батуринська, 1.

 

09.00 год

 

 Покладання квітів до Меморіалу невідомому вояку УПА.
09.25 год Покладання квітів та запалення лампадок на могилах борців за незалежність України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища.

 
09.45 год Покладання квітів та запалення лампадок до могил загиблих під час проведення антитерористичної операції на сході України під музичний супровід на полі почесних поховань   № 76 Личаківського кладовища.

Проведення чину панахиди та громадського віче

 
11.00  год. Молебень до Богородиці За Україну та її захисників в Гарнізонному Храмі Святих Верховних Апостолів Петра і Павла

 
Впродовж дня Експонування банерної тематичної виставки із зображеннями зразків зброї та військових одностроїв УПА, висвітленням ключових постатей періоду національно-визвольної боротьби на площі навпроти пам’ятника Тарасу Шевченку (просп. Свободи)

 
12.00 год. Ритуал складання «Урочистої Клятви» першокурсників Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут на площі біля Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької

 
13.30 год. Відкриття пам’ятника «Воїнам, що віддали свої життя за  Україну» біля військового храму Стрітення Господнього (вул. Батуринська, 1)

 
15.00 год. Мистецький проект «Пісня Перемоги» на Яворівському полігоні

 
16.45 год. Спецпогашення поштової марки з нагоди 75-річчя створення УПА у дзеркальній залі Львівського Національного Академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької

 
17.00 год. Урочиста академія з нагоди Дня захисника України та 75-річчя створення УПА у Львівському Національному Академічному театрі опери та балету ім. С. Крушельницької

 

 

 

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