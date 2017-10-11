У Львові відзначать 75-річчя УПА й День захисника України (програма)
«Місто проводить багато тематичних заходів. Дуже важливо вшанувати пам’ять тих, хто віддав життя за нашу незалежність і тих, хто сьогодні жертвує своїм життя за мир і спокій у нашій країні. Пам’ятаючи їхні подвиги, ми повинні йти далі і підтримувати один одного. Тому запрошуємо всіх долучитись до заходів, які походитимуть в різних локаціях міста, та спільно помолитися за Україну і її захисників», – зазначив Євген Бойко, в.о директора департаменту «Адміністрація міського голови» ЛМР.
Програма відзначення 75-річчя створення УПА та Дня захисника України
Місця проведення: м. Львів – Меморіал невідомому воякові УПА на Марсовому полі (вул. Мечнікова); поля почесних поховань № 67, № 76 Личаківського кладовища; Гарнізонний храм Святих Верховних Апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11); площа навпроти пам’ятника Тарасу Шевченку (просп. Свободи); Львівський національний академічний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької; вул. Батуринська, 1.
|09.00 год
|Покладання квітів до Меморіалу невідомому вояку УПА.
|09.25 год
|Покладання квітів та запалення лампадок на могилах борців за незалежність України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища.
|09.45 год
|Покладання квітів та запалення лампадок до могил загиблих під час проведення антитерористичної операції на сході України під музичний супровід на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища.
Проведення чину панахиди та громадського віче
|11.00 год.
|Молебень до Богородиці За Україну та її захисників в Гарнізонному Храмі Святих Верховних Апостолів Петра і Павла
|Впродовж дня
|Експонування банерної тематичної виставки із зображеннями зразків зброї та військових одностроїв УПА, висвітленням ключових постатей періоду національно-визвольної боротьби на площі навпроти пам’ятника Тарасу Шевченку (просп. Свободи)
|12.00 год.
|Ритуал складання «Урочистої Клятви» першокурсників Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут на площі біля Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької
|13.30 год.
|Відкриття пам’ятника «Воїнам, що віддали свої життя за Україну» біля військового храму Стрітення Господнього (вул. Батуринська, 1)
|15.00 год.
|Мистецький проект «Пісня Перемоги» на Яворівському полігоні
|16.45 год.
|Спецпогашення поштової марки з нагоди 75-річчя створення УПА у дзеркальній залі Львівського Національного Академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької
|17.00 год.
|Урочиста академія з нагоди Дня захисника України та 75-річчя створення УПА у Львівському Національному Академічному театрі опери та балету ім. С. Крушельницької