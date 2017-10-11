У Львові відзначать 75-річчя УПА й День захисника України (програма)

«Місто проводить багато тематичних заходів. Дуже важливо вшанувати пам’ять тих, хто віддав життя за нашу незалежність і тих, хто сьогодні жертвує своїм життя за мир і спокій у нашій країні. Пам’ятаючи їхні подвиги, ми повинні йти далі і підтримувати один одного. Тому запрошуємо всіх долучитись до заходів, які походитимуть в різних локаціях міста, та спільно помолитися за Україну і її захисників», – зазначив Євген Бойко, в.о директора департаменту «Адміністрація міського голови» ЛМР.

Програма відзначення 75-річчя створення УПА та Дня захисника України

Місця проведення: м. Львів – Меморіал невідомому воякові УПА на Марсовому полі (вул. Мечнікова); поля почесних поховань № 67, № 76 Личаківського кладовища; Гарнізонний храм Святих Верховних Апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11); площа навпроти пам’ятника Тарасу Шевченку (просп. Свободи); Львівський національний академічний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької; вул. Батуринська, 1.