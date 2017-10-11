У Львові стартувала школа документального кіно

Кожен з 25 учасників школи зніматиме короткометражний фільм на тему польської «Солідарності» або Революцію Гідності. Переглянути відзняті стрічки зможуть всі охочі під час Фестивалю документального кіно «Скарб Солідарності», який пройде в УКУ 18-19 листопада.

Школярі» поділилися своїми очікуваннями: «Люблю діалоги і дуже гарні кадри у фільмах, – каже Юлія Бондар зі Львова. – Ось тут і зараз той момент, коли я готова сама створювати їх».

А ось Діана Грушанська та Юлія Бараболя приїхали з Кам’янця-Подільського, де навчаються за спеціальністю журналістика, проте мріють навчитися знімати справжні документальні фільми. Діана розповіла: «У мене вже був досвід створення документального фільму. Ми створили сюжет про хлопця, який залежний від соціальних мереж. Наша стрічка зайняла перше місце на фестивалі КіноМедіа. Я дуже хочу на цих зустрічах поспілкуватися з досвідченими режисерами, тому що я бачила їхні фільми. Це дуже цінне вміння – поєднувати правдиву історію, документальність та напруженість сюжету».

Професор УКУ, о Олег Кіндій, який став одним із натхненників проекту, у своєму зверненні до учасників Школи наголосив, що оскільки в листопаді відзначають річницю Майдану, то цей проект – це ще одна нагода переосмислити роль інтелектуалів та медійників у нашому суспільстві.

Школа розпочалася вступною лекцією професора УКУ, доктора історичних наук, публіциста Ярослава Грицака. Він розповів про особливості польської «Солідарності» як історичного феномену, наголосивши, що українці погано з ним ознайомлені.

Також, в контексті дискусій останнього часу, історик наголосив, що нема польсько-українського конфлікту, є конфлікт між окремими особами, які хочуть примирення, і які його не хочуть. І подальший розвиток – це вже відповідальність молодшого покоління.

Водночас із історичним екскурсом, польські режисери Марта Дзідо і Пьотр Шлівовський розпочали курс практичних занять з документалістики. Свій виклад вони побудували, покликаючись на приклад останнього власного фільму «Жіноча Солідарність», який отримав нагороду Beyond Borders- Krzysztof Kieslowski Award, а також на найцікавіші зразки світового документального кіно. Також Марта і Пьотр розповіли про фільм, над яким працюють зараз – про громадських діячок початку ХХст, які боролися за права жінок. Режисери сподіваються знайти цікавий матеріал для свого фільму також у Львові.