Сьогодні – Міжнародний день дівчаток

Це проголошений Організацією Об’єднаних Націй день, мета встановлення якого – привернення уваги до дискримінації дівчаток у різних країнах, підвищення обізнаності про нерівність, з якими стикаються дівчатка у всьому світі на основі їхньої статі.

Мета Дня – продемонструвати та знайти шляхи вирішення проблем, з якими стикаються дівчатка, а також нагадати про важливість розширення їхніх можливостей і захисту їхніх прав.

Тема Дня цього року – «Розширення прав і можливостей дівчаток: реагування на надзвичайні ситуації та планування стійкості».

Нині у світі проживає 1,1 мільярда дівчаток. Усі вони мають величезний потенціал і є джерелом сили, енергії і творчих навичок – навіть ті мільйони дівчаток, які перебувають у зонах криз. 11 жовтня стартує річна кампанія, спрямована на привернення уваги широкої громадськості до викликів, з якими стикаються дівчатка до, під час і після криз, а також до можливостей, які виникають унаслідок таких ситуацій.