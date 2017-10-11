Правоохоронці розшукують винуватця смертельної ДТП

У селі Басівка біля Львова водій вантажівки скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду та втік з місця події.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 11 жовтня, близько восьмої години ранку у селі Басівка Пустомитівського району. Невідомий водій, керуючи невстановленим вантажним автомобілем-самоскидом, забрудненим вапном, наїхав на пішохода, 60-річного місцевого мешканця.

Унаслідок наїзду пішохід отримав травми, несумісні з життям та помер. Водій з місця ДТП поїхав (ймовірно, в напрямку автодороги «Західний обхід Львова»).

Правоохоронці проводять заходи для встановлення місця перебування вантажівки, якою було скоєно наїзд на пішохода та особи водія, котрий був за кермом. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Прохання до всіх, хто може допомогти встановити обставини цієї ДТП, телефонувати на оперативну лінію 102.