Патрульні спіймали вимагачів викупу «на живця»

Як повідомили у Патрульній поліції Львова, вчора до них звернулася жінка та повідомила, що в неї викрали сумку з документами і службовим мобільним телефоном. Згодом до громадянки зателефонував невідомий і запропонував обміняти її викрадені речі на 900 гривень. Патрульні попросили потерпілу передзвонити викрадачам і домовитися про зустріч. Так вона і зробила. Згодом на вулиці Героїв Крут у домовлений час жінка зустрілася з двома невідомими. Патрульні були в засідці. Чоловіки тримали в руках сумку потерпілої, а коли передали її жінці – втрутилися інспектори патрульної поліції. Злочинців затримали, ними виявилися львів’яни 47 та 62 років. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.