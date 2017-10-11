На Львівщині відзначать річницю Революцію на граніті

У вівторок, 17 жовтня, відбудеться масштабна подія з нагоди вшанування Революцію на граніті, яка закінчилася 17 жовтня 1990 року.

У програмі заходу – виконання пісень, які лунали під час Революції, фотовиставка, презентація організації, братчики якої стали ініціаторами українського руху у 90-му році, та революційний намет, який став свідком події.

Організатори акції – громадська організація «Студентське Братство ЛНУ».

Розпочнеться захід о 15:00 біля пам’ятника Іванові Франку (навпроти головного корпусу ЛНУ імені Івана Франка) і триватиме до 22:00.

Детальна інформація – за посиланням.

Довідка. Революція на граніті – це широкомасштабна акція, яку очолювали громадські діячі, серед яких були і братчики «Студентського Братства Львівщини». Вона тривала понад 16 днів, 2 – 17 жовтня 1990 року. Найголовнішою зброєю студентства було голодування на площі Жовтневої революції у Києві (зараз Майдан Незалежності). Протести закінчилися підписанням постанови Верховної Ради УРСР, яка гарантувала виконання вимог студентів.