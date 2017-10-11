На Львівщині п’яний чоловік ледве не згорів у власному помешканні

10 жовтня о 20:26 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в с. Сапіжанка Кам’янка-Бузького району. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.

На момент пожежу у помешканні міцно спав власник, чоловік 1957 року народження, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Пожежу помітили сусіди, які й викликали рятувальників.

Рятувальники вивели чоловіка на свіже повітря й передали медикам для надання йому подальшої допомоги. Через щільне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання.

О 20:41 пожежу вдалось локалізувати та о 20:49 ліквідувати в складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 2 кв.м.

Причину виникнення займання встановлюють.