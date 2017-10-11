На Левандівці водій «Мерседеса» наїхав на 64-річну жінку

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталась 10 жовтня о 14.25 по вулиці Суботівській у Львові. Водій автомобіля «Мерседес», 50-річний львів’янин, наїхав на пішохода – 64-річну мешканку Львова. Зі струсом головного мозку та переломом кісток носа жінку було госпіталізовано.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішують питання правової кваліфікації згідно з нормами Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.