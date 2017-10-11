Гучні затримання в Міноборони: чиновники розтратили 149 млн грн

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили корупційну схему з розтрати державних коштів у сумі понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі палива для Міністерства оборони України. Про це інформує прес-служба НАБУ.

Сьогодні, 11 жовтня, детективи Бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснили низку обшуків. У підсумку за підозрою у причетності до злочину затримали двох осіб: заступника міністра оборони України (МОУ) та директора Департаменту державних закупівель і постачання матеріальних ресурсів міністерства.

За інформацією «Української правди», затримані – заступник міністра оборони генерал-лейтенант Ігор Павловський і директор Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимир Гулєвич.

За версією слідства, на початку 2016 року Комітет із конкурсних торгів МОУ організував процедуру відкритих торгів на закупівлю рідинного палива. За результатом торгів 26 квітня 2016 року Комітет за 14 лотами затвердив до оплати пропозиції одного з учасників торгів як найбільш економічно вигідні. 13 та 18 травня 2016 року МОУ та переможець торгів уклали 14 договорів про постачання палива для техніки спеціального призначення за кошт державного бюджету України на загальну суму понад 1 млрд грн.

Відповідно до даних досудового розслідування, упродовж червня-серпня 2016 року за відсутності будь-яких правових підстав для внесення змін до договорів про закупівлю товарів за бюджетні кошти, замовник і постачальник уклали низку додаткових угод, згідно з якими було безпідставно збільшено ціну за одиницю товару в середньому на 16% початкової ціни. Відтак на користь постачальника безпідставно та незаконно переказали бюджетні кошти на загальну суму 149 млн 339 тис. грн.

Слідство вважає, що, відповідно до встановлених під час досудового розслідування фактів, службові особи Міністерства оборони України за попередньою змовою з представниками комерційного підприємства вчинили злочин, передбачений ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Наразі щодо двох затриманих імовірних учасників злочину вирішують питання про повідомлення про підозру, обрання запобіжного заходу та встановлення інших співучасників.

Досудове розслідування за цими фактами детективи НАБУ розпочали у вересні 2016 року.