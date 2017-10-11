Франковий виш відзначив День університету

Сьогодні, 11 жовтня, Львівський національний університет імені Івана Франка відзначив 18-ту річницю отримання статусу національного. Урочисту Вчену раду традиційно розпочали виконанням «Gaudeamus». Відтак ректор університету Володимир Мельник ознайомив присутніх із досягненнями навчального закладу, а також стратегічними завданнями вишу.

Від імені громади міста Марта Литвинюк, керуюча справами виконкому Львівської міської ради, вручила подяку декану юридичного факультету, доктору юридичних наук, професору кафедри кримінального права і кримінології Володимиру Бурдіну. Ювілейною монетою Короля Данила Галицького нагороджено Тарасенко Христину Юріївну – аспіранта 1-го року навчання.

Університетську спільноту привітав і перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський. Він вручив представникам професорського та викладацького складу університету державні відзнаки.

Орден «За заслуги» III ступеня отримав професор кафедри теорії та філософії права ЛНУ імені Івана Франка Петро Рабінович та завідувач кафедри Борис Тищик. Ще однією відзнакою – орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня перший заступник голови Львівської ОДА нагородив професора кафедри ЛНУ імені Івана Франка Тараса Салигу.

Згідно з указом Президента України за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм Ростилав Замлинський вручив почесне звання «Заслужений працівник освіти України» першому проректорові ЛНУ імені Івана Франка Василю Височанському.

Довідка. ЛНУ ім. І. Франка – це один з перших університетів Східної Європи та перший в Україні. На початку свого існування виш мав лише два факультети: філософський та богословський, і налічував не більше, ніж п’ять сотень студентів. Нині ж університет імені Франка – рекордсмен серед вишів, у яких бажають навчатись.