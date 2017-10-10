Замки Львівщини хочуть віддати до приватних рук?

Львівська обласна рада почала процес оформлення права комунальної власності на 6 пам’яток культури національного значення: П’ятничанської вежі (Жидачівський район), каплички Боїмів (Львів), Святодухівської церкви (Львів), Олеського, Золочівського та Підгорецького замків. Щоправда, наразі методи та мотиви чиновників викликають чимало запитань. Громадськість вбачає в цьому перший крок до можливої передачі твердинь у приватні руки або ж зазіхання на землю.

«Те, що робиться в Україні з культурою – просто жахливо. Ви самі бачите, що у Львові робиться, скільки пам’яток культури зникають як пам’ятки, – каже народний депутат України Юрій Шухевич. – З замками, я думаю, там вже хтось-щось домовився і хоче накласти лапу. Завтра там появиться готель, ресторан або щось таке, але не буде культури і не буде замку».

За словами члена комісії Львівської обласної ради з питань культури Мирослави Бабінської, перш ніж оформляти право власності, зокрема, на замки, треба розуміти майбутнє не тільки самих пам’яток, але і землі довкола.

«Замки стоять на гектарах землі. Ми не знаємо, що з нею буде і взагалі, який її статус. Об’єкт історичної цінності не може бути затиснутий парканом на 4 сотках і оточений палацами можновладців, що ми спостерігаємо по всій Україні», – прокоментувала Мирослава Бабінська.

Сумнівно, що мова може йти про приватизацію, адже усі 6 пам’яток є у Законі України «Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації». Проте, ці об’єкти можуть бути передані приватним особам в оренду або концесію.

Користувачем усіх шести пам’яток є Львівська національна галерея мистецтв. Усе почалось з того, що керівник галереї Тарас Возняк у квітні цього року попросив облраду посприяти у виготовленні технічної документації для цих об’єктів. Сесія облради проголосувала за виділення 120 тис. грн на інвентаризацію та оформлення відповідних документів у БТІ. Тобто про передачу пам’яток у комунальну власність, за словами депутатів, під час прийняття рішення на сесії не йшлося. Натомість вже в оприлюдненому документі магічним чином з’явилася фраза про те, що ці гроші виділені «на проведення заходів з приватизації майна обласної комунальної власності».

Через «шифр економічно-фінансового коду» проект рішення про передачу пам’яток у комунальну власність вперше могли «протягнути» ще на сесії 19 вересня. Але тоді, через суспільний резонанс та відсутність висновку комісії з питань культури та історико-культурної спадщини, депутати відклали розгляд.

Вдруге це спробували зробити сьогодні.

На профільній комісії облради, яка засідала вчора, 9 жовтня, начальник управління майном спільної власності Микола Бандра довго переконував присутніх у тому, що галерея мистецтв разом із майном, з радянських часів належала облраді і у 2007 році її передали державі без низки пам’яток, у тому числі і без замків, а це означає, що вони лишилися у комунальній власності:

«Якщо взяти акт прийому-передачі, то у державну власність передавалася будівля на вулиці Стефаника, 3, фінський будиночок в Олеську, у Підгірцях будівля пральні, котельні, конюшні, гараж, головний корпус музею Виговського у селі Руда Жидачівського району, земельна ділянка для обслуговування музею модерної скульптури у Брюховичах. Чому не було все решта передано? Це вже інше питання», – каже Микола Бандра.

Із ним погоджується заступник директора Львівської галереї мистецтв Ігорь Лесь. Він стверджує, що на ці 6 пам’яток взагалі відсутні будь-які договори, окрім охоронних і в них власником вказано Львівська облрада. Проте, ці договори, як і письмові висновки управління майном спільної власності та юридичного відділу ЛОР, а також письмову позицію ЛОДА – ніхто в очі не бачив. Тобто обласним депутатам пропонують вирішити долю пам’яток всеукраїнського значення на підставі двох листків проекту рішення «Про оформлення права власності на об’єкти культурної спадщини». До слова, при обговоренні жоден чиновник не пояснив, чи зможе облрада утримувати ці об’єкти.

Розгляд проекту рішення «Про оформлення права власності на об’єкти культурної спадщини» відклали допоки не будуть надані усі супровідні документи та обґрунтування. Його спільно розглядатимуть дві комісії: з питання культурної спадщини та управління майном спільної власності і лише після цього обіцяють винести на розгляд сесії.