У Моршині придбали квартиру дитині, позбавленій батьківського піклування

У Моршині урочисто вручили ключі та право власності на квартиру, яку придбали для поліпшення житлових умов дитині, позбавленій батьківського піклування

Вартість житла – 450 тис. гривень. На придбання квартири з обласного бюджету виділили 270 тисяч гривень, із міського бюджету – 180 тисяч гривень.

Квартира загальною площею 47,4 кв. м, житлова площа – 30 кв. м, розміщена на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку, складається з п’яти приміщень: коридору, ванни, кухні, вітальні та спальні.

Житло придбали в межах реалізації регіональної та міської Програм забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки.