У «Дзизі» відбудеться Брахот-концерт

13 жовтня, у п’ятницю, в арт-центрі «Дзиґа» (вул. Вірменська, 35, 2-й поверх) відбудеться Брахот-концерт, під час якого звучатимуть музичні твори на основі автентичного біблійного тексту на івриті. Початок – о 20.00.

«Брахот» у перекладі означає «благословіння». Музиканти поєднують акустичне та електронне звучання із біблійними текстами на івриті. Це «TEHILIM» (псалми) , «TFILOT» (молитви) та пісні із циклу «NEVIIM» (книги Пророків).

Тисячолітня поезія, огорнута сучасними музичними формами, легко торкається глибин людської душі. Цей концерт стане особливою подією як для тих, хто цікавиться духовністю, так і просто для поціновувачів мелодійної музики та співу.

Наталія Вакшинська – спів, перкусія, шофар

Євген – гітара, електроніка

Вхід – 20 грн.

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