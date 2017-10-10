На хабарі затримали посадовця митного поста «Броди» (фото)

Одного з керівників митного поста «Броди» Львівської митниці викрили на хабарі співробітники Служби безпеки України спільно з обласною прокуратурою

Про це інформує Управління Служби безпеки України у Львівській області.

За інформацією спецслужби, посадовець систематично вимагав від підприємців гроші за нестворення штучних перешкод під час розмитнення вантажів.

Оперативники Управління СБ України у Львівській області затримали митника на робочому місці під час отримання чергового хабара. Зловмисник оцінив свою «допомогу» за розмитнення декількох вантажів у сімсот доларів США.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.