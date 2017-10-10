На Львівщині відбудуться змагання з гірського бігу (програма)
15 жовтня у смт. Славське Сколівського р-ну відбудуться змагання з гірського бігу (вгору- вниз). Довжина траси – орієнтовно 14,5 км, одне коло з забігом на г. Ільза (1066 м).
Програма змагань:
14.10 (субота)
15.00-19.00 – робота секретаріату, реєстрація та видача стартових пакетів ( пункт ГОРСу, вул. Устияновича 2, смт. Славське)
15.10 (неділя)
10.00-12.30 – робота секретаріату, реєстрація та видача стартових пакетів на старті змагань. Центральна площа смт. Славське, біля пам’ятника Т.Г. Шевченкові.
13.00 – старт змагань
16.00 – завершення ліміту часу та закриття траси
16.30 – нагородження переможців та призерів змагань.
Організаторами змагань є гірська оперативно-рятувальна служба, туристично-спортивний клуб «Чорногора», управління туризму та курортів Львівської ОДА.