На Львівщині відбудуться змагання з гірського бігу (програма)

15 жовтня у смт. Славське Сколівського р-ну відбудуться змагання з гірського бігу (вгору- вниз). Довжина траси – орієнтовно 14,5 км, одне коло з забігом на г. Ільза (1066 м).

Програма змагань:

14.10 (субота)

15.00-19.00 – робота секретаріату, реєстрація та видача стартових пакетів ( пункт ГОРСу, вул. Устияновича 2, смт. Славське)

15.10 (неділя)

10.00-12.30 – робота секретаріату, реєстрація та видача стартових пакетів на старті змагань. Центральна площа смт. Славське, біля пам’ятника Т.Г. Шевченкові.

13.00 – старт змагань

16.00 – завершення ліміту часу та закриття траси

16.30 – нагородження переможців та призерів змагань.

Організаторами змагань є гірська оперативно-рятувальна служба, туристично-спортивний клуб «Чорногора», управління туризму та курортів Львівської ОДА.