Львівський стрітартер переміг у столичному конкурсу зі створення незвичного арт-об’єкта

Львів’янин Сергій Радкевич переміг у столичному конкурсі «Prosto Art», в якому змагалися шість талановитих митців з різних куточків України

Саме роботу Сергія було визнано найкреативнішою шляхом голосування у соціальній мережі Facebook.

Автори не мали жодних обмежень у виборі зображень, тому вільно втілювали своє творче бачення. Особливістю цього конкурсу був доволі незвичний для вуличного мистецтва об’єкт, із яким працювали художники – бойлер.

Конкурс відбувався у вересні. Усі охочі могли спостерігати за процесом створення арт-об’єктів. Готові роботи можна було оглянути на спеціальній виставці в «Музеї води» в Києві. Згодом вони вирушать у столичні музеї, хаби, театри, де продовжуватимуть дивувати відвідувачів.

Перемога Радкевича не є випадковістю, його роботи досить відомі не лише в Україні, а й у Франції, Польщі, США. «Мені цей проект сподобався тим, що я можу свою роботу, свою пластику використати у закритому середовищі. Це – гарна ідея», – каже Сергій. І хоч він найбільше любить малювати покинуті будівлі, публічної слави уникнути не вдалось. Так, днями стало відомо, що він увійшов до двадцятки найкращих молодих художників, номінованих на Премію PinchukArtCentre 2018.