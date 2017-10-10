Львівська філармонія запрошує на концерт до Дня козацтва

Концерт «Для тебе, Україно, ми жили» – це розповідь про боротьбу, яка триває завжди. Це лінія, яка проходить від часів козацтва до стрілецьких та повстанських пісень. Як зазначила солістка Ніна Карпінець, до програми обрали багато творів оптимістичного характеру. Адже ті, хто воював, мали почуття гумору, а з музикою намагалися підняти бойовий дух і заохотити самі себе. Прозвучать композиції, сповнені і ліричної туги, і закличного, бойового вогню. Деякі з них створювали самі воїни, а в першому відділі – козацькому – є твори на поезію Тараса Шевченка.

«Усі пісні мають автора, але коли їх підхоплюють люди, змінюються слова й музика, з’являються різні варіанти, автор губиться і, можливо, якраз в тому суть народної творчості», – зазначила Ніна Карпінець. Звучатимуть «Ой на горі там женці жнуть», «Повіяв вітер степовий», «Наш отаман Гамалія», «Зажурились галичанки», «Гей ви, стрільці січовії» – наша історія, яку треба пам’ятати.

Солісти: Ніна Карпінець, Ірена Грех, Лілія Вікарук, Ірина Стефанко, Станіслав Гоян.

Оксана Савіцька – бандура

Микола Габрук – акордеон