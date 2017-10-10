Кабмін виділив Львівщині 50 млн грн субвенції

Усі гроші чітко розподілені по районах та територіальних округах. Спрямувати їх мають на конкретні об’єкти

Відповідно до Розпорядження №689-р Кабінету міністрів України, найбільше дістанеться Львівському обласному бюджету – майже 7,5 млн грн. За ці гроші, в основному, планують реконструювати приймальне приміщення «Охматдиту», а також закупити медобладнання для обласної клінічної лікарні. Також придбають двері та меблі для спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат №101 Марії Покрови для глухих дітей.

Трохи менше отримає місто Львів – майже 6 мільйонів. Левову частку цих коштів спрямують на будівництво каналізаційної мережі по вул. Шевченка в місто Львів-Винники. Коштуватиме це 5 млн грн.

Серед районів найбільше грошей виділили для Радехівського району – 4,5 мільйони. Півтора мільйона із них попросили, щоб відреконструювати колишній адмінбудинок Березівської сільської ради під амбулаторії сімейної медицини. Решту грошей використають в тому числі і для навчальних закладів та народних домів району.

У лідерах також Стрийський район – він отримає 5 млн грн, Бродівський район – 4,4 млн грн, Золочівський – 2,6 млн грн, місто Червоноград – понад 2 млн грн.

А от найменше грошей дістанеться Мостиському районові – лише 215 тисяч грн. Це кошти на ремонт Народного дому у селі Зав’язанці. Окремо отримає транш ОТГ міста Мостиська – 445 тисяч грн також для ремонту двох клубів.