Дім Франка святкує 115 років

Жовтень – дуже важливий для Дому Франка: саме цього місяця збіглися дві визначні події: 1902 року Іван Франко зі сім’єю вселився у власний будинок на вул. Понінського, 4 (теперішня – вул. Івана Франка, 152), а 10 жовтня 1940-го відбулося відкриття Музею Івана Франка.

Музей вирішив гідно відсвяткувати ці дві дати та запрошує всіх охочих розділити радість.

«Пропонуємо послухати гарну концертну програму та подивитися етнодефіле – демонстрацію ексклюзивних сучасних українських вишиванок від майстрині Галини Олещук», – повідомляють музейники.

У концерті братимуть участь: гурт «Один в каное», дует «Бонді», солістка Львівської філармонії Ольга Фенюк, акордеоніст Микола Габрук, тріо бандуристок «Львів’янка», Христина Рикмас.

Також Дім Франка долучається до програми «Музей без бар’єрів» – тут встановлюють пандус, щоб музей був значно доступніший для людей з обмеженими можливостями.

Гостей чекають на святкування 13 жовтня. Початок – о 15.30.