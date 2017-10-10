Без програми модернізації систем очищення і мереж у Львові буде колапс із водою та каналізацією, – Свінціцький

Щоб уникнути колапсу із каналізуванням та водопостачанням у Львові, потрібно якнайшвидше напрацювати комплексну програму розвитку і підтримки «Водоканалу», що передбачатиме оновлення та модернізацію очисних споруд міста, міських і магістральних мереж.

Як повідомив депутат фракції «Народний контроль», заступник голови інженерної комісії Львівської міської ради Віталій Свінціцький на своїй сторінці у Фейсбук, до такого висновку дійшли депутати за результатами виїзного засідання на очисні споруди Львова.

«Ми побачили, на що були скеровані бюджетні кошти (2,5 млн грн) та гроші «Водоканалу» – оновлення частини системи грубої очистки, одного із відстійників. Та це насправді мізер від того, що треба зробити. Якщо внутрішні міські мережі ще більш-менш «живі», то загальні магістральні – практично зруйновані. Термін їх використання давно перевищив передбачені 25 років! Для порівняння – якщо у межах Львова за тиждень стається в середньому 5 проривів, то на магістральних – 20. Їх просто не встигають «латати», – розповів депутат.

За його словами, схожа історія і з очисними спорудами. На стратегічно важливих об’єктах Львова досі працюють механізми випуску ще 1963 року, які не проходили модернізацію. Вони мають низький ККД із величезними енергозатратами.

«Треба напрацювати програму розвитку і підтримки «Водоканалу». Це величезна господарка, з величезною кількістю техніки, яку треба осучаснювати. Варто взяти на озброєння закордонний досвід роботи таких підприємств. Причому, не дивитися, як було в Польщі-Німеччині 10-15 років тому, а брати найновіші розробки чи навіть ті, які країни Європи тільки планують запускати. Так, це дорого, але у майбутньому дозволить суттєво заощаджувати», – переконаний Свінціцький.

За його словами, ідею створення програми має підтримати і бюджетна комісія. Також треба передбачити у бюджеті-2018 більше коштів для оновлення системи очищення, техніки, заміни магістральних мереж.

«Якщо рвоне каналізація чи раптово Львів на довго залишиться без водопостачання – і сміття, і брак автобусів видадуться за квіточки. Треба діяти на випередження, адже проблему легше і дешевше попередити, аніж потім вирішувати. І сміття це нам уже довело», – написав на своїй сторінці Свінціцький.