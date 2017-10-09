Зростає кількість хворих на грип у Львові

За останній тиждень на грип та ГРЗ захворіло 3,6 тисячі львів’ян

Як повідомили в управлінні охорони здоров’я ЛМР, за підсумками щотижневого моніторингу захворюваності серед населення Львова, впродовж минулого тижня зафіксовано 3 639 випадків захворювання на грип і ГРЗ серед львів’ян (за аналогічний період минулого року було 3 746 випадків грипу та ГРЗ). Госпіталізовано 24 осіб, із них 22 дітей. Інтенсивний показник захворюваності не перевищує епідемічного порогу.

Зокрема, протягом 2-8 жовтня зафіксовано на грип і гості респіраторні вірусні захворювання із 639 осіб захворіло 172 дітей до 1 року, 725 – діти віком 1-4 роки, 550 – діти віком 5-9 років, 385 – діти віком 10-14 років та 239 дітей віком 15-17 років.

Інтенсивний показник захворюваності – 484,4 на 100 тисяч населення, захворюваність не перевищує епідпорогу (епідемічний поріг – 485,3 на 100 тис. населення).

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Управління охорони здоров’я ЛМР нагадує, аби вберегти себе від грипу, передусім треба дотримуватися простих правил безпеки, як-от:

одягатися відповідно до температури повітря;

часто мити руки з милом або обробляти їх дезінфікуючим гелем із вмістом спирту;

уникати скупчень людей, аби зменшити ймовірність контактів із хворими людьми;

користуватися одноразовими масками (за необхідності), щоб захистити себе чи оточуючих від зараження;

регулярно провітрювати приміщення і робити вологе прибирання в помешканні та в робочих приміщеннях;

повноцінно харчуватися, вживати вітамінізовану їжу, висипатися, уникати перевтоми;

користуватися тільки одноразовими паперовими серветками і рушниками – і після миття рук, і для того, щоб прикрити обличчя під час кашлю чи нежитю.

За перших ознак захворювання, таких як підвищення температури, кашель і нежить, біль у горлі, – слід звертатися по медичну допомогу. Якщо ж лікуєтеся самостійно – стежте за своїм станом: якщо впродовж 2-3 днів не відчуваєте покращання – негайно звертайтеся до медиків. Якщо захворіли, не йдіть на роботу, адже це не сприяє одужанню, а навпаки – погіршує перебіг захворювання, до того ж ви наражаєте на небезпеку людей, які працюють з вами.

Нагадаємо, за прогнозами медиків, цьогоріч в Україні лютуватимуть аж три штами грипу. Зокрема, нас атакуватимуть «Гонконг», «Брісбен» та новий «Мічиган».