Згорілий у Львові винзавод чекає на приватизацію

Вогонь знищив 800 кв. м даху та 300 кв. м дерев’яних перекриттів.

Причину займання встановлюють експерти Нацполіції: «На даний час ми не маємо висновків експертів, внаслідок чого сталося займання, – говорить речниця ГУ НП у Львівській області Світлана Добровольська. – Чи буде відкриватися кримінальне провадження, чи ні – залежить від висновків».

Львівський завод «Укрвино» розташований недалеко від центру міста, в парку Погулянка. У 1984 парк внесено до природно-заповідного фонду як ботанічну пам’ятку місцевого значення. У 1990-х, із розпадом радянського Союзу, почалася історія занепаду «Укрвина». До 2003 року його було частково розібрано та демонтовано.

Хоч винзавод і перетворився на руїни, проте він лишається ласим шматком для забудовників. Елітні новобудови вже підібралися впритул до парку.

У 2011 році депутати Верховної Ради намагалися виключити львівський винзавод з переліку об’єктів державної власності і приватизувати його. Тоді це зробити не вдалося, тож минулого року завод «Укрвино» знову потрапив до «приватизаційного» списку. Законопроект № 4536 про внесення змін до Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» пропонує приватизувати 391 об’єкт. Проект закону на розгляді у Верховній Раді, а до об’єктів, перелічених у ньому, вже приглядаються потенційні власники. Цікаво, наскільки пожежа здешевила вартість львівського «Укрвина»?

Парк Погулянка має давню історію. Тут були непролазні хащі, допоки за них не взялися ентузіасти. На початку XIX сторіччя місцину впорядковував адвокат Францішек Венглінський, від нього естафету перейняв ресторатор Йоган Дістль. За їхньої ініціативи висадили букові дерева, вичистили стави, відкрили ресторани та цукерні. Парк став улюбленим місцем відпочинку львів’ян, особливо міської богеми, яка називали його не інакше як «львівська Швейцарія».

У 1848 році новим власником території став підприємець Ян Кляйн. Він частково осушив один зі ставів Погулянки та збудував на його місці броварню.

Тутешнє пиво вважалося найкращим у Львові, а ресторан броварні пригощав варениками та смаженими курчатами.

У 1948 р. на місці броварні та ресторану Яна Кляйна «виріс» один з найперших у Львові об’єктів радянської промисловості – завод «Укрвино».

Підприємство випускало алкогольні напої на основі виноматеріалів з усього колишнього СРСР. До кінця 1990-х завод виготовляв популярний вермут «Квіти Погулянки».