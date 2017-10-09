Завтра у Львові прогнозують пориви вітру

Львівський регіональний центр з гідрометеорології застерігає, що 10 жовтня вранці та вдень на території Львівської області та у Львові місцями очікуються пориви західного вітру 15-20 м/с.

Так, на завтра синоптики прогнозують у Львові хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень – 10-12° тепла.

11 жовтня синоптики прогнозують часом дощі. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 2 – 7° тепла, вдень 10 – 15° тепла.