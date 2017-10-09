Викрадений у Винниках автомобіль потрапив у ДТП в Золочівському районі

Зловмисник, що викрав автомобіль, скоївши ДТП, утік з місця події

У Личаківський відділ поліції 8 жовтня з заявою про викрадення автомобіля звернувся 74-річний мешканець міста Винники. Чоловік повідомив, що вночі з його подвір’я викрали автомобіль «Міцубіші Галант».

Викрадене авто працівники Золочівського відділу поліції виявили на автодорозі «Львів – Тернопіль» у одному з сіл району. Вночі близько 3.30 автомобіль потрапив у дорожньо-транспортну пригоду (наїзд на перешкоду), після чого водій утік з місця події.

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника причетного до незаконного заволодіння автомобілем, а також до скоєння ДТП.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.