Віддані та дружні собаки з ЛКП «Лев» мріють про господарів

Лайки, гончі, спанієлі. Дарма, що метиси. Адже вони неймовірно красиві.

А ще – віддані і дружні до людини. Саме такі чотирилапі цього тижня з нетерпінням чекають на прилаштування в ЛКП «Лев». Хтось з них загубився і дуже хоче назад додому, а хтось – був вуличним, але з радістю стане домашнім улюбленцем!

Нагадуємо, ЛКП «Лев» працює щодня без вихідних, з 08:00 до 20:00 за адресою: м. Львів, вул. Промислова, 56; тел.: 068 535 4545.

Жорік. Метис лайки. Був знайдений у нашийнику зеленого кольору, тож, ймовірно, загубився. Шукаємо старих або нових господарів. Молодий та енергійний собака, підійде в родину для активних людей. Знає деякі команди та піддається навчанню.

Роберт. Молодий красень. Активний та енергійний. Мав на собі нашийник коричневого кольору. Шукаємо його старих або нових господарів.

Кевін. Молодий собака, який добре гуляє на повідку. Слухняний, енергійний та гавкучий. Кевін – чудовий охоронець та друг.

Туз. Молодий красивий собака. Соціалізований та слухняний, любить людей. Стане чудовим охоронцем для своєї нової людини и родини.

Хіла. Руда красуня. Молоденька – віком до одного року. Підійде на прилаштування у родину з дітьми, які люблять тварин.

Жорж. Метис спанієля. Молодий, активний. Любить бавитись м’ячиком. Зараз трішки лякливий, але швидко адаптується у нові сім’ї. Підійде на прилаштування у квартиру.

Годік (Годя). Гавкучий, пильний, чудовий охоронець. Слухняний та соціалізований, любить людей. Стане добрим охоронцем для своєї нової сім’ї.

Також нагадуємо, що чудова собака Тьотя продовжує чекати на свого господаря в ЛКП «Лев». Вона виважена і дружня, а ще – дуже розумна.

Фото: ЛКП «Лев»