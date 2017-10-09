У Моршині оголосили конкурс на промоційний логотип і гасло міста

Організаційний комітет, утворений Моршинською міською радою, оголосив конкурс на кращий промоційний логотип і гасло міста. Логотип та гасло використовуватимуть у рекламних і промоційних заходах.

У конкурсі, що триватиме до 30 листопада, можуть взяти участь фізичні та юридичні особи. Участь – безкоштовна.

Переможця нагородять дипломом і грошовою премією в розмірі 20 тисяч гривень. Докладніша інформація про умови конкурсу – тут.