У Львові покажуть фільм про УПА

Музей «Територія Терору» запрошує всіх охочих переглянути на великому екрані документальний фільм львівського режисера Тараса Химича «Хроніка Української повстанської армії» у двох частинах.

Покази проводитимуть у кількох локаціях, що дасть змогу відвідати їх людям з різних районів Львова. Так, 9 жовтня о 18.00 та 10 жовтня о 15.00 будуть відбуватися кіносеанси у Львівському кіноцентрі (Lviv Film Center), що за адресою В. Великого, 14 а. А 12 та 13 жовтня о 19.00 всіх охочих запрошують на вечірні покази у музейний комплекс «Територія Терору» за адресою просп. В. Чорновола, 45 г.

«Документальний фільм у двох частинах розповідає про історію Української повстанської армії 1942-1954 років крізь призму свідчень тридцяти чотирьох очевидців та безпосередніх учасників подій (з понад сто опитаних). Творці стрічки пропонують подивитися на український повстанський рух з перспективи «простих людей», без пафосу, містифікацій та пропагандистських кліше. Усні історії відкривають нетрадиційний погляд на природу боротьби УПА, дають змогу відчути атмосферу та дух епохи, зануритися у вир бурхливих подій», – розповідає режисер.

Вхід на всі покази вільний. Тривалість фільму – година.