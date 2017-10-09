У Львові починають опалювальний сезон

Вже завтра, 10 жовтня, тепло подадуть в житлові будинки.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Оскільки температура протягом останніх днів доволі низька, місто вирішило, опалювати і будинки.

Завтра мер підпише відповідне розпорядження. До слова, сьогодні опалення подане в усі садочки, лікарні та більшість шкіл Львова.

Тим часом опалювальний період розпочався сьогодні також у Львівській області. Сьогодні голова ЛОДА Олег Синютка підписав розпорядження.