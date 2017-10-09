Самоцвіти засяяли у Трускавці

Упродовж двох конкурсних днів свої таланти продемонстрували понад півтисячі учасників з різних регіонів України. Також юні художники долучилися до соціального проекту від радіо FM Галичина «Пригоди Зірки»: упродовж жовтня файне радіо збирає малюнки, які розповідатимуть про пригоди зірки, як їх уявляє дітвора. З найцікавіших малюнків буде створено велику розмальовку! Малюнки можна надсилати на адресу: м. Львів, площа Соборна 12/3, FM Галичина.