На Львівщині стартує опалювальний сезон

Сьогодні, 9 жовтня, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка підписав рекомендаційне загальнообласне розпорядження про початок опалювального сезону.

«Ми вважаємо, що в закладах бюджетної освіти, у житлових будинках потрібно ввімкнути опалення. Якщо температура підніметься, то ми повинні на цей період призупинити подачу тепла, щоб відповідним чином зменшити людям витрати, але затягувати з опалювальним сезон – недоречно», – зазначив Олег Синютка.

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