У Митрополичих садах відбудеться благодійний захід «Під покровом Пресвятої Богородиці»

Для львів’ян і гостей міста 14 жовтня відбудеться благодійний захід «Під покровом Пресвятої Богородиці» у нижній частині Митрополичих садів.

Організовує захід БО «Фундація Духовного Відродження» ЛА УГКЦ.

Почнуться заходи зі спільної молитви під час Архиєрейської Божественної Літургії о 10.00 у Соборі св. Юра».

Протягом святкового дня усі охочі можуть долучитися до такої програми:

12.00 – відкриття заходу в садах;

з 12.00 до 17.00 – благодійна фотовиставка, майстер-класи для дітей та молоді: аквагрим, малярство на склі, твістінг;

о 13.00 – початок дитячого пленеру «Легенди Святоюрської гори», який триватиме до 15.00;

о 13.00 також відбудеться відкрита лекція іконописця;

о 14.00 – театр «На світанку» з виставою «Майже поле»;

о 15.00 – виступ етногурту «ЯгОди»;

о 16.00 – театр «На Симонових стопах».

Усі залучені благодійні пожертви скерують на відновлення нижньої частини Митрополичих садів.

У разі погіршення погодних умов у програмі заходу будуть зміни.