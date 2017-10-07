У Митрополичих садах відбудеться благодійний захід «Під покровом Пресвятої Богородиці»
Організовує захід БО «Фундація Духовного Відродження» ЛА УГКЦ.
Почнуться заходи зі спільної молитви під час Архиєрейської Божественної Літургії о 10.00 у Соборі св. Юра».
Протягом святкового дня усі охочі можуть долучитися до такої програми:
12.00 – відкриття заходу в садах;
з 12.00 до 17.00 – благодійна фотовиставка, майстер-класи для дітей та молоді: аквагрим, малярство на склі, твістінг;
о 13.00 – початок дитячого пленеру «Легенди Святоюрської гори», який триватиме до 15.00;
о 13.00 також відбудеться відкрита лекція іконописця;
о 14.00 – театр «На світанку» з виставою «Майже поле»;
о 15.00 – виступ етногурту «ЯгОди»;
о 16.00 – театр «На Симонових стопах».
Усі залучені благодійні пожертви скерують на відновлення нижньої частини Митрополичих садів.
У разі погіршення погодних умов у програмі заходу будуть зміни.