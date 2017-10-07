У Львові відбудеться Ярмарок органічної та натуральної продукції

30 виробників зі всієї України презентують сертифіковані органічні овочі, яйця, мед, крупи, соки, молоко, сир, ковбасні вироби. Спробувати продукцію можна буде у суботу та неділю у суботу та неділю з 11 до 18 години у Парку імені Івана Франка.

Під час Ярмарку відбудуться також цікаві майстер-класи із сироваріння та випікання галицького сирника.

Представлять тут також і вуличну їжу, приготовану з органічних продуктів.

Тим, кого зацікавила тема,пропонують відвідати спеціальні лекції про здорове харчування, унікальні сорти насіння, традиції карпатського молочарства.

А для дітей окремо працюватиме розважальна зона та квест «Кожному овочу свій час».

Таким заходом організатори хочуть популяризувати органічну продукцію. Кажуть, що за кордоном, на відміну від України, виробників органіки держава всіляко заохочує та пропонує дотації.

“У Львові органічну продукцію можна придбати у спеціалізованих магазинах, а також у великих торгівельних мережах. Але майже в жодному з великих супермаркетів для такої продукції немає окремої полиці. Зазвичай, покупцю потрібен час, щоб знайти органічну продукцію на полицях магазинів та розпізнати її. Вартість цієї продукції на 30-40 % вища за звичайну, але ціну можна коригувати і робити більш лояльною для пересічних громадян. Таку практику використовують у європейських країнах, де є державна підтримка органічного виробництва”, – розповіла голова ГО “Екотерра” Наталія Чоловська.

Додамо, що у Львові Ярмарок відбудеться вже вшосте. Організовують його ГО “Екотерра”спільно з міжнародною громадською екогастрономічною організацією “Слоуфуд”