У Львові шукають організатора Різдвяного ярмарку

Охочих взятися за справу просять подавати заявки до 20 жовтня.

Організатори повинні підготувати проект. Особливу увагу радять звернути на план-схему, візуалізацію елементів ярмарку, заходи, які будуть там проведені, благоустрій території тощо.

Крім того, ярмарок має ділитися на два сектори. Перший – торгівля сувенірною та художньою продукцією народних промислів, другий – продовольчими товарами.

Також потрібно забезпечити місце відео спостереженням, охороною, відповідними декораціями. Обов’язковим елементом повинні стати показові майстер-класи, різдвяні традиції, стилізовані дійства.

Серед вимог – досвід проведення подібних дійств в Україні.

Зявки чекають в департаменті економічного розвитку Львівської міської ради. Подати їх можна через ЦНАПи або їх територіальні підрозділи.

До слова, Різдвяний ярмарок у Львові облаштовують щороку. Цьогоріч він триватиме з 8 грудня 2017 року до 20 січня 2018 на проспекті Свободи та на площі Ринок.