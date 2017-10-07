Погода на вихідні

Львівський регіональний центр з гідрометеорології застерігає, що 7 – 8 жовтня по території Львівської області та у Львові вночі та вранці місцями на поверхні ґрунту й у повітрі очікуються заморозки 0 – 2°С.

Так, сьогодні синоптики прогнозують у Львові мінливу хмарність, без істотних опадів. Уранці слабкий туман. Вітер західний, 9-14 м/с. Температура повітря вдень становитиме 11 – 13° тепла.

8 жовтня синоптики прогнозують без істотних опадів, лише в другій половині дня короткочасні дощі. Вночі та вранці місцями туман. Вітер вночі південний 5 – 10 м/с, вдень західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, місцями на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0 – 4°, вдень 9 – 14° тепла.

За даними сайту sinoptik.ua, за останні 130 років 7 жовтня максимальна температура повітря у Львові становила 23.5°С у 1966році, а мінімальна становила -3.4°С у 1979-му.

8 жовтня за останні 130 років найтепліше було 1977-го – 22.3°С, а найхолодніше – 1954-го, -2.4°С.