Осінній настрій: між королевою істерик і кулінарною зухвалістю Далі

Вуличний кіт на ім’я Боб. Джеймс Боуен

Щира історія про те, як почати все спочатку

Книга навряд чи змусить позаздрити головному герою, проте точно дасть зрозуміти, як тварина може витягнути людину з повної безнадії, в якій вона непроглядно жила 10 років до зустрічі з рудим. Колишній наркоман, що бачив і пережив усе (розлучення батьків, шкільні знущання, кокаїнову залежність, притулки, вулиці), намагається звести докупи своє життя та почати все спочатку, музикуючи на вулицях Лондона, щоб якось звести кінці з кінцями. І як завжди, все вирішує випадок. «Кожен день нашого життя дає нам нову нагоду. Просто зазвичай ми не користуємося нею». Джеймс скористався цією порадою, взявши до себе безхатченка Боба: «Кожному випадає щаслива нагода – і кожен на неї заслуговує. Ми з Бобом своєї нагоди не змарнували…».

Книга про Бланш і Марі. Пер Улов Енквіст

Яскрава, соковита історія складних відносин двох сильних жінок: двічі лауреата Нобелівської премії Марію Кюрі, і Бланш Вітману, співробітницю лабораторії Кюрі і скандально відому пацієнтку доктора Шарко, яка отримала прізвисько «королева істерик». Об’єднує цих персонажів цікавість: Марія Кюрі все життя прагнула зрозуміти природу радіоактивного, а Вітман – куди більш абстрактного явища – любові.

Автор книги – шведський письменник і журналіст Пер Улов Енквіст, який говорить, що написав «вигадану історію про реальні події».

Любителям нетривіальних історій і ексцентричних персонажів «Книгу про Бланш і Марі» читати обов’язково.

Бог завжди подорожує інкогніто. Лоран Гунель

Алан Грінмор не жив, а плив за течією – жертва обставин на всіх поворотах долі. Його життя втратило останній сенс, коли від нього пішла кохана. За крок від стрибка з Ейфелевої вежі Алана зупиняє таємничий незнайомець, запропонувавши угоду: життя і повна покора в обмін на спробу позбавити його страхів та комплексів і можливість переписати сценарій свого життя, перестати бути невдахою. Алан не бачитиме жодних наслідків дивних завдань свого наставника, але ставатиме іншим: сміливішим, рішучішим, здатним на нетипові для нього вчинки… Доки не зацікавиться, ким є насправді цей дивний багатій, який ховається за чужим ім’ям, і що він замислив…

Автор книги Лоран Гунель – психолог з 20-річним досвідом роботи і професор Каліфорнійського університету, який займається питаннями психологічного розвитку особистості, а ще – автор чотирьох бестселерів, які розійшлися перекладами в 25 країнах світу. У Гунеля цікава доля: він вивчав економіку в Сорбоні, а потім зрозумів, що це не його, переїхав у США і став психологом. Тепер він допомагає іншим людям зрозуміти, що вони хочуть від життя – консультуючи клієнтів і публікуючи захопливі психологічні романи.

У романі «Бог завжди подорожує інкогніто» він розповідає про страхи і комплекси сучасної людини. Книжка «Бог завжди подорожує інкогніто» не полишає місце у Топ-100 на Amazon.com та готується до екранізації!

Життя у позику. Еріх Марія Ремарк

Роман, у якому, на відміну від більшості творів автора, майже немає політичного контексту. Це твір про життя, смерть і кохання.

У центрі сюжету книжки – приречене кохання. Головним героям, здається, нічого втрачати, і, що вони ні до чого у цьому житті не прив’язані. Але їхня зустріч надає їхнім життям сенс.

Книга для всіх, хто шукає причини полюбити життя і хоче відчути цінність кожного дня.

Життя у позику. Життя, коли не жаль нічого, тому що втрачати вже нічого.

Це – любов на межі приреченості.

Це – розкіш на межі розорення.

Це – веселощі на межі горя і ризик на межі загибелі.

Майбутнього – немає. Смерть – не слово, а реальність.

Життя продовжується. Життя прекрасне!..

Теплі історії до кави та Теплі історії до шоколаду. Надійка Гербіш

Теплі історії до кави. У цій книжці зібрані історії про почуття й настрої, сумніви й рішення, далеку дорогу й затишний дім, чужі міста й близьких людей, солодкий шоколад і терпкувато-гірку каву. У них немає однозначних висновків і незмінних рецептів, а є пошуки та віра в імпровізацію. Є любов і сміливість, крихта суму й багато радості, чимало мрій і не менше спогадів. Герої цих історій — прості жителі звичайних містечок: загублені, знайдені, закохані, замислені, умільці надихати й такі, що за клапоть натхнення готові поділитися останньою філіжанкою кави — хоча, що тут казати, вони готові ділитися своєю кавою й просто так. Вони щирі й справжні: пестять своїх котів, їздять на велосипедах, приймають гостей, печуть пиріжки й відсилають листівки, слухають вуличних музикантів і малюють маршрути на поторсаних картах. А ще у кожного з них є старі улюблені горнятка, на дні яких і збереглися ці історії.

Теплі історії до шоколаду. Історії про простих жителів звичайних містечок. Герої історій щирі і справжні: їздять на велосипедах, приймають гостей, печуть пиріжки, відсилають листівки, слухають вуличних музикантів. В історіях немає прямих висновків, діючих рецептів та порад, але є велика порція віри та багато солодкої імпровізації, приправленої радістю, мріями та спогадами.

Долі і фурії. Лорен Грофф

У центрі світового бестселеру – сімейні стосунки, в яких кохання поступається інтригам.

Сюжет розгортається в Нью-Йорку впродовж двадцяти п’яти років: у його центрі — життя успішного драматурга Ланселота «Лотто» і його дружини Матильди, яка усе життя провела в тіні чоловіка. Проте одного дня стає зрозуміло, що самозакоханий геній Лотто – лише маріонетка в руках своєї дружини. Зовні ідеальний шлюб тріщить: повага поступається місцем брехні, кохання – інтригам.

У романі Лорен Грофф, дружина і мати двох дітей, виступає як справжній психолог і майстерно препарує тему шлюбу.

Роман «Долі та фурії» – серед улюблених книжок Барака Обами і входить до списку найкращих книжок року за версіями Amazon, Washington Post, Time, Kirkus. Це живий роман про живих людей, який буде цікавим поціновувачам якісної художньої літератури, усім, кого цікавить сучасна американська проза, психологія й сімейні стосунки.

І на десерт.

Dalí: Les Diners de Gala / Далі: Обіди Гали

«Присвячена млосності смаку … Якщо ви учень одного з тих калорій-лічильників, які перетворюють радість їсти у покарання, закрийте цю книгу відразу; це занадто жваво, занадто агресивно і занадто зухвало для вас». Сальвадор Далі

Це книга рецептів Сальвадора Далі. Книгу Dalí: Les Diners de Gala перевидали вперше за 43 роки (вперше її видали 1937 року, але обмеженим тиражем і вона розійшлась по колекціях). Вийшла вона у видавництві Taschen і містить 136 рецептів, зібраних художником та його дружиною Галою.

Рецепти у книзі органічно поєднані з сюрреалістичними фотографіями та ілюстраціями, що доповнюють зображення їжі «босхівськими» сюжетами, класичними талими годинниками Далі та фантастичними тваринами.

«Обіди» розділені на 12 глав, одна частина, наприклад, називається «Я пожираю Галу» і розповідає про афродизіаки.

Усе це доповнено пікантними розмовами за вечерею: «Щелепа – наш найкращий інструмент для розуміння філософських знань».

Книга – це можливість відкрити для себе ще одну з безлічі іпостасей художника: Далі-гурмана.