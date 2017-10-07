Через аварію частина Личаківського району без води. Графік роботи водовозок

Без води вулиці Пасічна, Медової Печери, Довбуша, Барвінських, Ужгородська, Лисенка, Княжа та місто Винники

Як поінформували у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», сьогодні, 7 жовтня, трапилася аварія на магістральному водогоні Винники-Кривчиці, що зумовило припинення водопостачання Личаківського району міста (вулиці Пасічна, Медової Печери, Довбуша, Барвінських, Ужгородська, Лисенка, Княжа) та міста Винники. У решту Личаківського району вода подається з пониженим тиском.