Хіміки перевірили повітря на львівських перехрестях. Де краще не дихати

За минулий тиждень мобільна хімічна лабораторія КП «Адміністративно-технічне управління» обстежила 5 водних об’єктів на перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, та промоніторила 4 перехрестя вулиць міста. У всіх досліджуваних водних об’єктах виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій.

Наднормативні концентрації спостерігали за такими показниками: залізо загальне, азот амонійний та аміак, фосфати, завислі речовини, СПАР, БСК та ХСК. Проби відбирали у таких водоймах: став на вул. Кульпарківській,139, став на вул. Марунька, став на вул. Митр. Липківського – вул. Заклинських, потік «Лисиницький», вул. Тракт Глинянський,150, потік «Кривчицький», вул. Старознесенська, 200.

Також мобільна хімічна лабораторія КП «Адміністративно-технічне управління» промоніторила такі перехрестя: вул. Виговського – вул. Кульпарківська, вул. Городоцька – вул. Ряшівська, вул. Широка – вул. Левандівська, вул. Шевченка – вул. Левандівська. На всіх обстежених перехрестях у повітрі значно перевищені показники азоту діоксиду й азоту оксиду.

Цього тижня також була відібрана проба на перехресті пр. Чорновола – вул. Городоцька та 2 проби води. Оцінку результатів буде відомо після завершення аналізів (вони тривають 5 діб).