У відомої ведмедиці Христі — цироз печінки

«Наразі стан здоров’я ведмедиці найгірший. В неї сильний цироз печінки. Імовірно, що тварину поїли алкоголем. Тепер вона очікуватиме на рентген», – розповідають у притулку.

Також ветлікарі дослідили загальний стан здоров’я ведмедів та взяли деякі аналізи. Христі вдалося обрізати кігті, які були настільки довгими, що тварині було боляче ставати на лапи. Крім того спеціалісти зняли ошийник, який залишив на шиї ведмедиці рани.

Нагадаємо, поблизу Львова зоозахисники створили унікальний ведмежий притулок «Домажир». Тут селять тварин, яких вилучають у недобросовісних власників, рятують їх від цирків та стихійних зоопарків. Зараз тут мешкає чотири ведмеді – Потап, Христя, Настя та Бодя.

Проект в Україні реалізовують за підтримки міжнародного зоозахисного фонду «Чотири лапи».