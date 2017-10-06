У Львові шукають художників для розпису стін

Громадське об'єднання «Граніт» просить художників та волонтерів приєднатися до створення вуличних поетичних галереї у Львові.

Таким чином в місті хочуть продовжити проект до 80-тої річниці «Розстріляного Відродження» та галереї віршів у Парку культури.

«Протягом цього року нами вже створено 16 стінописів з віршами. На даному етапі є погоджений ряд площин та закуплені витратні матеріали для створення ще 12 стінописів», – кажуть організатори.

До речі, таким проектом хочуть не лише вшанувати українських поетів, а й відновити занедбані стіни міста.

Художникам та волонтерам зголошуватись за посиланням: goo.gl/wQduqk

або на сторінці ГО “Граніт” у ФБ fb.com/mo.granit/.