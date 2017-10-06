У Львові нагородили переможців конкурсу дитячого малюнку «»Купуй львівське!»

Конкурс провели у межах десятої виставки-ярмарку «Львівський товаровиробник».

«Дорогі діти, шановні батьки, бабусі, дідусі, для мене велика приємність, що ви завітали в Ратушу, в кабінет міського голови. Ви напевно знаєте, що на конкурсі було багато малюнків. Та деякі малюнки були найкращими. Я сьогодні маю гарну місію і велику приємність відзначити наших талановитих діток за кращі малюнки і нагородити подарунками», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Відтак мер нагородив переможців за зайняте І, ІІ, ІІІ місце подяками. Подяки отримали:

Софія Шупарська – учениця 4-Б класу Львівської державної комунальної середньої загальноосвітньої школи № 3 (за І місце у загальноміському конкурсі дитячого малюнка «Купуй львівське!»)

Олена Осадча – учениця 3-Б класу АШ «Тривіта» (за ІІ місце у загальноміському конкурсі дитячого малюнка «Купуй львівське!»)

Вікторія Копоть – учениця 3-А класу Львівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 (за ІІІ місце у загальноміському конкурсі дитячого малюнка «Купуй львівське!»).

Також конкурсанти 10-ти кращих робіт: Софія Романчак, Софія Тузяк, Давид Заграй, Олександра Мирка, Дзвенислава-Марія Кухар, Тимур Асадулаєв, Анастасія Тібілова, Ольга Силенко, Катерина Тимчук, Софія Конопацька, нагороджені подарунками, інші учасники конкурсу отримали дипломи за участь і подарунки від львівських виробників у фойє та конференц-залі Львівського Палацу мистецтв. Цьогоріч у конкурсі взяло участь 852 дитини.

У межах підготовки та проведення виставки-ярмарку «Львівський товаровиробник» відбувся четвертий Загальноміський конкурс дитячого малюнку «Купуй львівське!». У 2010-2017 роках участь у конкурсі взяли 3000 учнів 1-4 класів львівських загальноосвітніх шкіл. Інформація про умови участі у конкурсі розповсюджується серед львівських загальноосвітніх шкіл через управління освіти та управління молоді та спорту Львівської міської ради.

Конкурс проводять у два етапи: І етап – у школах міста Львова, ІІ етап – оцінка членами журі. Усі роботи виставляють для огляду у Львівському палаці мистецтв під час виставки-ярмарку «Львівський товаровиробник».