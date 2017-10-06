У Карпатах добудували Бескидський тунель

Його довжина становить 1765 метрів, ширина 10,5 метра, а висота 8,5 метра. Максимальна глибина від поверхні Бескидського хребта сягає майже 200 метрів, повідомляє УНІАН.

Новий тунель розташований між Львівської та Закарпатською областями. Будівництво розпочали ще у жовтні 2013 року. Цим займалася компанія «Інтербудмонтаж». Вартість робіт сягла 2,2 млрд грн.

Важливо, що двоколійний підземний шлях буде практичнішим від старого. Тут за добу зможе проїхати сотня поїздів при швидкості 60-70км/год. Натомість попередній пропускав лише 47 при ще меншій швидкості.

Це другий за довжиною тунель в Україні і він належить до п’ятого пан’європейського транспортного коридору (Італія – Словенія – Угорщина – Словаччина – Україна – Росія).

Зауважимо, що старий тунель, який розташований всього лише за 30 метрів від нового, збудований ще за Австро-Угорщини у ХІХ столітті. Зараз його стан є аварійним. Тож у червні 2011 року Кабмін виділив більше 6 га землі Львівській залізниці для облаштування нового коридору.

За інформацією «Укрзалізниці» потяги новим тунелем планують запустити орієнтовно у травні наступного року.