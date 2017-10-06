Студент львівського вишу випав з балкона будинку в центрі Львова

В Галицький відділ поліції 5 жовтня о 3.40 надійшло повідомлення від лікарів про те, що на проспекті Шевченка з балкона випав молодий чоловік.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, на місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що студент одного з львівських вишів, перебуваючи в гостях у свого товариша, вийшов на балкон і з власної необережності випав з четвертого поверху.

Хлопця з тілесними ушкодженнями госпіталізовано в нейрохірургічне відділення.

Поліцейські встановлюють обставини події.