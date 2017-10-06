Сьогодні – Всесвітній день усмішки

За даними Вікіпедії, Всесвітній день усмішки (World Smile Day) відзначають із 1999 року в першу п’ятницю жовтня. Виникненню цього свята пов’язують із американським художником Гарві Беллом. Компанія «State Mutual Life Assurance Company of America» 1963 року звернулася до нього з проханням вигадати якийсь яскравий символ – візитну картку компанії. Буквально за десять хвилин Гарві придумав і намалював так званий смайлик. Замовники прийняли роботу, заплатили Беллу півсотні доларів, виготовили значки з усміхненим обличчям і роздали всьому персоналу компанії. Успіх «візитки» перевершив усі очікування. Клієнти компанії були в захваті від нововведення – буквально через кілька місяців було випущено понад десять тисяч таких значків.

Невдовзі обличчя з усмішкою почало з’являтися на футболках, бейсболках, конвертах, листівках, сірникових коробках. Навіть поштове відомство США випустило марку з цим символом.

Белл вірив, що створений ним смайл давно перестав бути комерційним символом, а став інтернаціональним символом гарного настрою і усмішки. Тоді він вирішив створити Всесвітній день усмішки, який із 1999 року відзначають у першу п’ятницю жовтня.

Девізом свята стала фраза: «Зроби добру справу. Допоможи хоча б одній людині усміхнутися».

Офіційним спонсором Всесвітнього дня усмішки із 2001 року виступає створена після смерті Гарві Белла організація – World Smile Foundation.

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